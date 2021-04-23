Директор ставропольского санатория «Луч» подозревается в присвоении 2 млн рублей

Ставрополь, 23 апреля. Правоохранители задержали руководителя Центра медицинской реабилитации «Луч». Он стал фигурантом уголовного дела о присвоении крупной суммы.

Материалы в Следственный комитет поступили от сотрудников ФСБ и МВД. Правоохранители считают, что помимо директора, к преступлению причастен ряд сотрудников указанного выше учреждения минздрава.

В ставропольском СУ СКР полагают, что задержанный директор и его возможные подельники получили от 37 постояльцев 2 миллиона рублей за услуги оздоровительного характера. Указанная сумма не поступила в кассу санатория, деньги были похищены. Правоохранители уже провели обыски, в суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.

В Якутии бывшая работница банка стала обвиняемой в присвоении 35 миллионов рублей. Злоумышленница за счет чужих средств намеревалась погасить долги и начать «играть на бирже», сообщал ФАН.