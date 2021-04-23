Виталий Милонов объяснил, почему в России так мало молодых политиков

Санкт-Петербург, 23 апреля. Так называемая оппозиция проводит деструктивную работу с молодежью, считает депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Первые общественно-политические дебаты «Слово против слова» прошли на площадке медиацентра «Патриот». Участником мероприятия стали Милонов и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

Журналисты в рамках обсуждения поинтересовались у гостей, почему в России так мало молодых политиков. Милонов не согласился с таким утверждением.

«Я считаю, что их достаточно много. Однако они нетерпеливые, и их берет в оборот деструктивная оппозиция», — заявил депутат.

Амосов выразил мнение, что в России создана политическая система, которая консервирует политэтику.

«Когда я входил в политику, это было намного легче, тогда и в бизнес легко было входить. Мы должны заниматься тем, чтобы молодежи было легче входить в политику», — подчеркнул спикер.

Михаил Амосов ранее сообщил о сокращении числа площадок для законных митингов в Санкт-Петербурге. Парламентарий призвал дать возможность людям выходить на легальные митинги и заявлять свои требования.