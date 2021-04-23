Режиссер Клим Шипенко успешно прошел медкомиссию для полета в космос

Москва, 23 апреля. Режиссер Клим Шипенко, который готовится снимать фильм «Вызов» на борту Международной космической станции, признан годным по здоровью для полета в космос.

Шипенко успешно прошел медкомиссию в Центре подготовки космонавтов. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сейчас режиссер проходит последние тесты, но по здоровью у него нет никаких противопоказаний к полету. Позже Шипенко вместе с претендентками на главную роль предстанет перед главной комиссией, которая и даст финальное заключение о годности к полету на МКС.

«Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров», — сказал Рогозин в беседе с журналистами.

Глава Роскосмоса лично контролирует работу медицинской комиссии, которая ежедневно сообщает ему «сводки». Он отметил, что окончательное решение по кандидатуре актрисы примет сам режиссер картины Клим Шипенко.

«Очень придирчивы врачи, они смотрят за всей ситуацией, кажется, что в принципе человек физически здоров для нормальной жизни, но к нему настолько повышенные требования для работы в космосе, даже для короткого полета, что многие не подходят», — объяснил Рогозин.

Пока в финал, согласно медицинскому отбору, вышли актрисы Светлана Ходченкова, Светлана Иванова, Ольга Кузьмина и Мария Валешная. Ходченкова является одной из претенденток на главную роль. Но ради съемок на МКС артистке придется лечь на операционный стол.