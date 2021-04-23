Льготной ипотекой в основном пользуются бездетные россияне

Москва, 23 апреля. Аналитики Сбербанка выяснили, насколько льготная ипотека на новостройки по ставке не более 6,5% годовых популярна среди российских семей с детьми.

Среди всех клиентов кредитной организации, которые оформили жилищный заем, только около 10% имеют детей. Об этом в пресс-центре «Сбера» сообщили в пятницу.

«Семьи, у которых нет детей, <...> покупают новую жилплощадь на будущее — хотят расшириться перед рождением детей», — уверены в Сбербанке.

Поэтому льготная ипотека, по словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева, работает на перспективу улучшения жилищных условий семей страны. По информации банка, 43,8% заемщиков по льготным ипотечным кредитам не состоят в браке. При этом среди женатых доля клиентов с детьми составляет 7,7%.

Сбербанк намерен защитить своих клиентов от звонков мошенников. Для этого в компании разработали сервис, который поможет определять телефонные номера злоумышленников. Воспользоваться услугой граждане могут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».