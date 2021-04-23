Пахучие отростки на спинах помогают самкам богомолов привлекать самцов

Берлин, 23 апреля. Самки амазонских богомолов имеют небольшую адаптацию, которая позволяет им привлекать особей противоположенного пола, заявили зоологи из Германии.

Насекомые вида Stenophylla lobivertex имеют на спинах феромонные железы, которые превращаются в Y-образную структуру. Адаптации, напоминающие пахучие отростки, помогают самкам амазонских богомолов находить себе партнеров для продолжения рода.

Железы расположены на спинной стороне брюшка и едва выступают над поверхностью тела. Для приманивания партнеров самки выгибаются. За счет этого феромоны свободно распространяются в воздухе. Материал научной работы ученых из Рурского университета в Бохуме и Зоологической государственной коллекции Мюнхена опубликован в Journal of Orthoptera Research.

Определенные сигнальные белки, которые отвечают за развитие иммунного ответа почти у всех живых организмов, изучили немецкие ученые. Они объяснили, что они важны для формирования дорсально-вентральной оси у эмбрионов насекомых.