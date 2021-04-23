Главком ВМФ РФ: межвидовые учения на флотах будут проводиться ежегодно

Москва, 23 апреля. Командно-штабные межвидовые учения, наподобие прошедших на Северном флоте, будут проводиться ежегодно, информирует Минобороны РФ.

Согласно информации, подобная практика позволит в полной мере оценить действия командования и сил каждого из флотов Каспийской флотилии в своей операционной зоне.

По словам главкома, особое внимание во время маневров уделялось обеспечению безопасности объектов экономической деятельности государства в Арктике, защите и обороне морских коммуникаций, осуществлению спасательных операций и оказанию помощи на море, а также решению кризисных ситуаций в случае их возможного возникновения.

Известно, что маневры на Северном флоте проходили в рамках комплексной проверки ВС России за зимний период обучения.

Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» в дальнем походе прошел более 22 тысяч морских миль во время плановых учений.

США направили на разведку беспилотник Global Hawk, полет которого совпал с учениями ВС России у берегов Крыма, передает «Царьград».