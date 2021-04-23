Создан разговаривающий сам с собой робот

Москва, 23 апреля. Машина по имени Пеппер способна разговаривать сама с собой, улучшая таким образом навыки коммуникации, сообщили научные специалисты.

Речь для роботов является важной функцией, так как она помогает им оценивать ситуацию и принимать решения. С помощью Пеппера ученые решили выяснить, как разговор влияет на действия устройства. Оказалось, что беседа с самим собой способствует улучшению коммуникативных навыков аппарата.

Робототехника активно развивается во всех уголках мира. Так, в России аппарат-сортировщик мусора с технологией компьютерного зрения проходит тестирование в пилотном режиме. Робот упрощает труд человека, рассказал замглавы департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Дереляк.