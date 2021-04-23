Названы 10 самых частых признаков тяжелого течения коронавируса у детей

Москва, 23 апреля. Большинство детей переносят коронавирус в легкой форме, однако некоторые симптомы могут свидетельствовать о тяжелой форме течения заболевания.

Одышка считается первым тревожным симптомом коронавируса у детей. При наличии этого признака необходимо обязательно проверить легкие ребенка. Аномалии на рентгене грудной клетки и компьютерной томографии легких могут указывать на тяжелую форму течения COVID-19. Лихорадка, диарея, высокая температура, кашель и насморк также должны стать поводом для немедленного обращения к врачу.

Отклонения от нормы в концентрации С-реактивного белка и фермента лактатдегидрогеназы нередко наблюдаются у детей при коронавирусе в тяжелой форме. Возникновение сопутствующих заболеваний также считается тревожным признаком, сообщают «Известия».

Большинство детей, переболевших коронавирусом в легкой форме, сталкиваются с воспалительными заболеваниями после выздоровления от COVID-19. Тяжелая форма болезни у детей чаще всего не вызывает последствий.