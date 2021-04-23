Ученые предложили восстанавливать кожу при помощи брокколи и брюссельской капусты

Лондон, 23 апреля. Группа ученых провела масштабную работу, в ходе которой показала процесс деления клеток кожи человека.

Белки, которые связывают молекулы ДНК в организме человека, могут значительно усилить естественный процесс деления клеток кожи. Такой вывод ученые сделали на основании проведенной работы. По итогам они написали научную статью.

В ходе работы ученым удалось увеличить показатель деления клеток на 20–25%. Этого показателя удалось достичь благодаря трудноизвлекаемым молекулам, которые сейчас используются для улучшения регенерации кожи, суставов и других органов.

«Мы использовали сульфорафан-соединение, содержащееся в брокколи и брюссельской капусте. Сульфорафан активирует связывание факторов транскрипции с определенными участками ДНК, которые контролируют деление клеток», — пояснили ученые.

Недавно группа израильских ученых разработала уникальную технологию, благодаря которой можно выращивать кости из жировой ткани человека. Разработчики обращают внимание, что выращенные таким образом кости очень пригодятся при лечении черепно-мозговых и лицевых травм.