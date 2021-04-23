Разработан пластырь для глаз

Мэдисон, 23 апреля. Наполненный фоторецепторными клетками имплантируемый пластырь, который помогает восстанавливать поврежденную сетчатку глаза, создали ученые из Висконсинского университета.

Деградация сетчатки из-за гибели чувствительных к свету клеток является одной из основных причин потери зрения. Американские ученые нашли способ избежать проблемы с помощью специального пластыря.

Он представляет собой ультратонкий каркас с ячейками, заполненными молодыми фоторецепторными клетками. Внешне пластырь напоминает лоток для льда. Внизу каждой ячейки есть круглое отверстие, позволяющее выращенным в лабораторных условиях клеткам со временем соединиться с сетчаткой.

Каркас имплантата изготовлен из биосовместимого материала, имеющего достаточно высокие показатели прочности и естественным образом расщепляющегося в организме за два месяца. Необычный пластырь может вмещать до 300 тыс. клеток для восстановления зрения.

С различными проблемами со зрением в определенный момент сталкивается практически каждый человек, поскольку глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем остальные мускулы. Врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова рассказала, как восстановить и сохранить зрение на долгие годы.