Полеты всех бомбардировщиков B-1B ВВС США прекращены из-за неполадок в двигателях

Вашингтон, 23 апреля. Пентагон принял решение приостановить вылеты всех американских бомбардировщиков B-1B Lancer ввиду возможных неисправностей в их двигателях.

Об этом сообщили официальные представители Командования глобальных ударов ВВС США.

Данное решение американского военного ведомства может быть связано с аварийной посадкой бомбардировщика B-1B на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота, после которой была обнаружена серьезная неисправность в топливном насосе боевой машины.

О сроках возобновления полетов стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer пока ничего не известно, перед этим будет проведено обследование технического состояния всех самолетов ВВС США данного типа.

Ранее сообщалось о первой посадке бомбардировщика B-1B Lancer на польском военном аэродроме.