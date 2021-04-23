Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах королевы Елизаветы II

Лондон, 23 апреля. Супруга принца Уильяма, герцогиня Кейт Миддлтон, вышла в свет в серьгах Елизаветы II и пальто Dolce & Gabbana за 2 322 фунта стерлинга (почти 246 тысячь рублей).

Королевская семья приступила к своим обязанностям после похорон мужа британской королевы принца Филиппа. Герцоги Кембриджские совершили визит в учебную академию и выдержали траурный тон. Кейт Миддлтон выбрала для выхода в свет пальто от модного дома Dolce & Gabbana с крупными золотистыми пуговицами.

Она дополнила свой образ строгими черными лодочками Tod's из замши и серьгами с крупным жемчугом. Примечательно, что это украшение принадлежат Елизавете II. Именно в нем она впервые появилась на публике в день своего 50-летия, отмечает Fox News.

Герцоги посетили учебный корпус Королевских ВВС, где при жизни главнокомандующим эскадрильи был принц Филипп. Миддлтон вела оживленную беседу с военными и даже смеялась.