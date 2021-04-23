Рязанский фельдшер спас жизнь женщины с отеком Квинке

Рязань, 23 апреля. Местная жительница едва не скончалась после того, как приняла антибиотик. Потерпевшую спас фельдшер скорой помощи Ренат Шигапов.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области. Местная жительница выпила лекарственный препарат, после чего резко почувствовала себя плохо. Обеспокоенный муж женщины вызвал бригаду врачей.

«У меня начали отекать руки, ноги, глаза, язык. Я стала терять сознание», – вспоминает потерпевшая.

Прибывший по вызову фельдшер Ренат Шигапов зафиксировал у пациентки критически низкое давление и мгновенно принял решение о начале реанимационных мероприятий. Благодаря точным действиям фельдшера женщине с отеком Квинке по пути в больницу стало легче. После лечения в стационаре рязанка отправилась домой.

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