Онищенко высказался о долголетии россиян, праздновании Пасхи и об открытии Египта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН на тему «Как увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет». Парламентарий оценил поставленную президентом РФ Владимиром Путиным цель увеличить продолжительность жизни.

Онищенко напомнил, что в 2020 году президент РФ издал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». В нем названы пять национальных целей, в том числе здоровье населения.

«Среди индикативов, по которым будет измеряться их достижение, есть такой как 78 лет средней продолжительности предстоящей жизни. Мне кажется, это более реалистичный показатель. До этого был более амбициозный индикатив — это 80+ активного долголетия», — сообщил депутат.

По словам Онищенко, вернуть показатель поможет повышение рождаемости и активное оказание медицинской помощи. Если взять показатель здоровья за 100%, то 80% — это генетика, привычки, а остальные 20% — это уже здравоохранение. Академик РАН отметил, что российским властям придется серьезно заняться развитием медицинской службы.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Депутат высказался и о прошедшем послании президента Федеральному собранию. Онищенко обратил внимание, что оно было посвящено человеку: первая часть — здравоохранению, вторая — социальным вопросам и неполным семьям.

«Мы перестали стесняться говорить о неполных семьях. Лет 30 назад идеология не позволяла говорить об этом. Послание было очень прагматично: неполным семьям необходимы доплаты, которые дают дополнительную уверенность, женщинам в гравидарном состоянии также нужны выплаты. Это здоровый прагматизм, который в создавшейся реальности позволит нам воспроизводить население», — добавил парламентарий.

Онищенко также отметил, что в последние годы много говорят о необходимости перестать оплачивать аборты или даже запретить их. По мнению депутата, это слишком высокий и неоправданный риск.

«Можно не оплачивать аборт, но оказывать помощь при прерванной беременности медики будут обязаны. И тогда на подступах к больнице будут центры медикаментозных срывов беременности, женщины оттуда будут поступать в больницы, и тогда вопроса о сохранении детородной функции не будет, он будет стоять о ее спасении. Это слишком примитивно и неуважительно. Мы решаем за женщину. Надо создать условия, когда даже нежелательная беременность должна закончиться нормальным деторождением. Финансовая уверенность — это главное», — считает академик РАН.

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Также в ходе пресс-конференции Онищенко оценил открытие Египта для туристов из России. Депутат высказался резко против такого решения и назвал Ростуризм филиалом египетского, турецкого и доминиканского туристического кластера.

«Я против этого, категорически возражаю. Очень важна и адаптация, это стресс для организма. Это к здоровью никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к пополнению египетской экономики», — заявил он.

Парламентарий предложил активно развивать внутренний туризм. Он напомнил, что россияне могут отдохнуть на курортах Крыма. Что касается поездок за границу, то не каждый человек легко адаптируется к климату другой страны. Это может иметь негативные последствия для организма, резюмировал Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат также рассказал, как планирует отметить Пасху. Он напомнил, что на следующей неделе начнется самый строгий пост.

«Я всегда ходил в Храм Христа Спасителя, отстоял службу — и потом трапеза. Но в этом году, наверное, не пойду. Там будут строгие меры. Хотя я и привит», — заявил он.

Онищенко рассказал, что считает распитие вина существенным недостатком Священного Писания, которое приравнивает его к крови Христа. Депутат отметил, что старается воздерживаться от спиртного.