Псаки рассказала, хочет ли Байден встретиться с Елизаветой II

Вашингтон, 23 апреля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга ответила на вопрос журналистов, хочет ли президент США Джо Байден встретиться с королевой Великобритании.

Джо Байден 11–14 июня посетит Великобританию и Бельгию, где примет участие в саммитах «семерки» (США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), НАТО и США — ЕС. Такую информацию Псаки сообщила журналистам.

Один из сотрудников СМИ поинтересовался, хочет ли Байден во время визита в Британию встретиться с королевой. Ответ оказался очевидным.

«А кто не хочет?!» – воскликнула Псаки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что присутствие Байдена на обсуждениях в рамках саммита Североатлантического альянса станет уникальной возможностью укрепления связей между Америкой и Европой.