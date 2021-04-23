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Жители города Бамбари благодарят армию ЦАР за возвращение мира

Весь мир
Жители города Бамбари благодарят армию ЦАР за возвращение мира
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 23 апреля. Центральноафриканская Республика возвращается к миру и стабильности. В городе Бамбари восстанавливаются торговля, процесс обучения и культурная жизнь.

Жители населенного пункта благодарны правительственным силам, которые выбили из города боевиков и обеспечили безопасность. Теперь людям ничего не угрожает, и они привыкают жить как прежде.

Горожане рассказали, что в Бамбари вновь заработали образовательные учреждения. Школьники ежедневно посещают уроки, а их родители перестали тревожиться за безопасность отпрысков.

«Дети ходят в школу. Мы больше не боимся, и все идет хорошо», — рассказал один из центральноафриканцев.

Торговцы открыли магазины и не переживают, что боевики их ограбят. Ранее радикалы собирали с них непомерные «налоги» и конфисковали товары. Однако Бамбари живет не только работой. Горожане с удовольствием проводят свободное время в развлекательных заведениях:

«Мы снова ощутили вкус жизни. Несколько месяцев мы находились в настоящем плену и не могли делать то, что хочется. Но армия ЦАР и их союзники вернули нам надежду».

Об изменениях, которые произошли в республике после разгрома «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), рассказывали и жители других городов. Центральноафриканцы снова ощутили безопасность и получили возможность работать и отдыхать, не ожидая нападения со стороны боевиков.

африка цар
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