Марокканцы призвали правительство не наказывать за публичный ужин

Рабат, 23 апреля. Жители Марокко требуют от правительства отмены статьи 222 уголовного кодекса страны о запрете публичного ифтара (приема пищи после захода солнца — прим. ФАН) во время священного месяца Рамадан.

Активисты запустили онлайн-кампанию в социальной сети Facebook под лозунгом «Еда – это не преступление». Пользователи размещают на своих страничках фотографии различных блюд, держа в руках записки с призывом к кабинету министров.

Статья 222 УК Марокко гласит, что «любой, кто исповедует исламскую религию и исповедует ифтар во время Рамадана в общественном месте без законного оправдания, наказывается лишением свободы на срок от одного до шести месяцев и штрафом от 12 до 200 дирхамов».

Участники онлайн-кампании считают этот закон несправедливым. Один из пользователей даже назвал его абсурдным, поскольку ни в одном священном писании не говорится о запрете публичного приема пищи.

Президент Союза марокканских христиан Адам аль-Рабати согласен с требованием отменить главу 222 Уголовного кодекса, считая, что она несовместима с положениями конституции страны от 2011 года и государственными стандартами в области прав человека.

«Мы поддерживаем рекомендации Национального совета по правам человека относительно отмены ряда статей Уголовного кодекса, например, касающихся дестабилизации мусульманской веры, а также публичного ифтара в Рамадан», — говорится в заявлении.

Часть жителей Марокко наоборот выразили солидарность с правительством, однако предложили внести коррективы в главу УК. Они советуют исключить рестораны, кафе и другие точки общепита, где граждане смогут спокойно поесть после захода солнца и молитвы.