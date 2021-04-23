Премьер-министр Франции посетит Тунис 24 мая

Премьер-министр Франции Жан Кастекс через месяц посетит Тунис с рабочим визитом, пишет Africa Intelligence.

Глава правительства прибудет в республику 24 мая в составе большой делегации министров для участия в заседании Высшего совета сотрудничества двух государств. В рамках мероприятия он встретится с коллегой Хичемом Мечичи для координации действий в области безопасности и экономической стабильности.

Изначально Жан Кастекс планировал посетить столицу североафриканского государства в марте, однако поездку пришлось отложить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.

Долговой крючок

Скорый визит французских министров состоится на фоне поисков правительством Туниса кредитов для восполнения государственной казны. Плачевную ситуацию может разрешить только Международный валютный фонд (МВФ). В связи с этим премьер-министр Хичем Мечичи готовится к поездке в США.

Долг республики перед Парижем составляет около 3,7 млрд евро. Для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества правительству необходимо погасить часть этих обязательств перед Францией.

Последний шанс

Министерство финансов Туниса подсчитало, что страна нуждается минимум в 18,5 млрд динаров, чтобы сбалансировать расходы на фоне дефицита бюджета. Аналитики Всемирного и Европейского банков называют другие цифры — 22,5 млрд в национальной валюте.

Тем не менее премьер-министр республики подготовил план экономических и социальных реформ, с которым намерен обратиться в МВФ для получения кредита. Хичем Мечичи рассчитывает на успешное завершение поездки в США за деньгами.