Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 21:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:37
Общество
В оружейной столице обсудили вопросы культурного наследия тульской земли
21:32
Общество
Вице-премьер Калининградской области Силанов выйдет на связь с космонавтами МКС
21:26
Весь мир
Этнический конфликт на севере Эфиопии спровоцировал многочисленные протесты
21:24
Шоу-бизнес
Поклонников потряс внешний вид рэпера Гуфа
21:24
Политика
Путин подписал указ по противодействию недружественным мерам зарубежных стран
21:24
Общество
Организаторы VK Fest в Петербурге назвали имена хедлайнеров фестиваля
21:23
Весь мир
Марокканцы призвали правительство не наказывать за публичный ужин
21:20
Весь мир
Судан предупредил об обострении ситуации после отказа Эфиопии от переговоров по Хидасэ
21:20
Общество
Пензенские полицейские накрыли гаражную нарколабораторию
21:17
Политика
Байден провел первый телефонный разговор с Эрдоганом
21:15
Шоу-бизнес
Солист группы Backstreet Boys Ник Картер в третий раз стал отцом
21:14
Шоу-бизнес
Кевин Спейси снова оказался в центре скандала из-за домогательств
21:13
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Шубская восхитила поклонников фигурой на пляжном фото
21:12
Общество
Путин официально объявил дни между майскими праздниками нерабочими
21:06
Шоу-бизнес
Роза Сябитова обвинила Макееву в пиаре на личной жизни
21:06
Политика
ФРГ сможет достроить «Северный поток — 2» ценой больших потерь
21:04
Весь мир
В Иерусалиме произошли массовые драки между евреями и палестинцами
21:04
Экономика
Рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,09% к закрытию сессии
21:04
Политика
Поклонская назвала «русофобией» высылку дипломатов из Прибалтики
21:02
Общество
Онищенко рассказал о пророческой повестке «Большой восьмерки» 2006 года
Все новости

Премьер-министр Франции посетит Тунис 24 мая

Весь мир
Премьер-министр Франции посетит Тунис 24 мая
Global Look Press  /  Panoramic

Премьер-министр Франции Жан Кастекс через месяц посетит Тунис с рабочим визитом, пишет Africa Intelligence.

Глава правительства прибудет в республику 24 мая в составе большой делегации министров для участия в заседании Высшего совета сотрудничества двух государств. В рамках мероприятия он встретится с коллегой Хичемом Мечичи для координации действий в области безопасности и экономической стабильности.

Изначально Жан Кастекс планировал посетить столицу североафриканского государства в марте, однако поездку пришлось отложить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.

Долговой крючок

Скорый визит французских министров состоится на фоне поисков правительством Туниса кредитов для восполнения государственной казны. Плачевную ситуацию может разрешить только Международный валютный фонд (МВФ). В связи с этим премьер-министр Хичем Мечичи готовится к поездке в США.

Долг республики перед Парижем составляет около 3,7 млрд евро. Для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества правительству необходимо погасить часть этих обязательств перед Францией.

Последний шанс

Министерство финансов Туниса подсчитало, что страна нуждается минимум в 18,5 млрд динаров, чтобы сбалансировать расходы на фоне дефицита бюджета. Аналитики Всемирного и Европейского банков называют другие цифры — 22,5 млрд в национальной валюте.

Тем не менее премьер-министр республики подготовил план экономических и социальных реформ, с которым намерен обратиться в МВФ для получения кредита. Хичем Мечичи рассчитывает на успешное завершение поездки в США за деньгами.

франция тунис долг
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 193766 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 118237 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 108271 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 63210 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 60026 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Весь мир / Премьер-министр Франции посетит Тунис 24 мая
Рейтинг@Mail.ru