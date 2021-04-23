Онищенко рассказал о пророческой повестке «Большой восьмерки» 2006 года

Коронавирусная инфекция, с которой столкнулось человечество, не представляет принципиально новой угрозы. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат Госдумы РФ, заслуженный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет».

По словам депутата, COVID-19 хоть и показал необходимость значимых преобразований, но все же не стал беспрецедентным явлением в истории Земли.

«Нам предстоит очень серьезно заняться подготовкой медицинской службы для подобного рода явлений. Сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, нельзя. В ходе эволюции человеческая популяция сталкивалась с инфекционными болезнями, в частности ВИЧ, СПИД, каждый год приходит в новом обличии грипп. В данном случае пришел коронавирус», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также рассказал об одном примечательном случае, который произошел порядка 15 лет назад.

«Я помню, мы готовили в 2006 году конференцию в Санкт-Петербурге. Мы были членами «Большой восьмерки». По ее негласном уставу, страна, которая готовит очередное заседание, может определять повестку. Тогда мы включили в список инфекционную заболеваемость, энергетику и образование», — рассказал заслуженный врач Российской Федерации.

В завершение он отметил, что время показало правильность решений, принятых в ходе подготовки саммита.

«Тогда была выпущена декларация по инфекционным болезням. Там в том числе содержался прогноз. Мы не назвали конкретную инфекцию, но указали, что мир столкнется с такими инфекциями. Рассматривались как естественные проявления в виде эпидемий, так и рукотворные», — подытожил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, как увеличить среднюю продолжительность жизни россиян.