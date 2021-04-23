В Иерусалиме произошли массовые драки между евреями и палестинцами

Общественное напряжение в Иерусалиме вылилось в новые беспорядки и массовые столкновения на улицах между арабским и еврейским населением.

חייבים להעריך את היכולת של השר אוחנה ושל מפקד המחוז, דורון תורג'מן להתעלם מחצי מהאירועים שהתרחשו אתמול. https://t.co/XgN6its2KR — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 23, 2021

Причиной для волнений стали сразу два события. Первое — публикация видеозаписи в социальной сети TikTok, на которой два палестинских араба ударили ультраортодоксального еврея где-то в районе Старого Иерусалима. Полиция быстро задержала подозреваемых в нападении, однако инцидент вызвал широкий резонанс у местного населения.

Вторым обстоятельством, также повлиявшим на общественные настроения, было нападение молодых мусульман на израильских полицейских. Они бросались в правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью неподалеку от Шхемских ворот.

Результатом всех этих событий стали волнения ультраправой еврейской молодежи, протестующей против участившихся случаев насилия в отношении жителей города Иерусалима со стороны их арабских соседей.

Hundreds of far-right Israeli activists took to the streets of Jerusalem's Old City on Thursday night chanting "death to Arabs" and “Arabs get out. pic.twitter.com/nr84PjFQZP — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 23, 2021

На протяжении прошлой недели представители группировки «Лехава» нападали на арабских жителей Старого Иерусалима и публиковали уже свои видеоролики избиений людей, сопровождая их призывами выходить на улицы с оружием ради сохранения национальной чести.

Ответом на это стали лозунги о массовых выступлениях, публикуемые в палестинских соцсетях, где звучали призывы защитить себя от «головорезов-поселенцев».

В результате 22 апреля около тысячи членов организаций «Лехава», «Ла Фамилия» и их сторонников вышли на улицы с протестным маршем, скандируя лозунги «Смерть арабам», «Мы сожжем вашу деревню», «Мы отомстим». Они двигались со стороны площади Сафра в направлении Старого города, при этом нападая на встречающихся палестинцев.

pic.twitter.com/AIC3UjJJZ2 — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 22, 2021

Навстречу им вышли более малочисленные группы арабских жителей, что в результате привело к массовым столкновениям на улицах города.

По данным Красного Креста, в ходе драк пострадали не менее 105 палестинцев и один израильтянин. Почти 20 жителей Иерусалима были госпитализированы. Еще около 50 человек с обеих сторон задержаны полицией, разгонявшей беспорядки.

Dozens arrested in night of violence in Jerusalem as two religions collide https://t.co/03B3lMGct1 — Business Day (@BDliveSA) April 23, 2021

Палестино-израильский конфликт продолжается, что становится причиной подобного рода инцидентов, в том числе и на улицах священного города авраамических религий. При этом противоборствующие стороны привлекают к разрешению своих разногласий и внешние силы. Ранее Международный уголовный суд (МУС) объявил о начале расследования потенциальных военных преступлений Израиля против палестинцев. Власти еврейского государства со своей стороны отрицают все обвинения.