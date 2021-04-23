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В Иерусалиме произошли массовые драки между евреями и палестинцами

Весь мир
В Иерусалиме произошли массовые драки между евреями и палестинцами
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Общественное напряжение в Иерусалиме вылилось в новые беспорядки и массовые столкновения на улицах между арабским и еврейским населением.

Причиной для волнений стали сразу два события. Первое — публикация видеозаписи в социальной сети TikTok, на которой два палестинских араба ударили ультраортодоксального еврея где-то в районе Старого Иерусалима. Полиция быстро задержала подозреваемых в нападении, однако инцидент вызвал широкий резонанс у местного населения.

Вторым обстоятельством, также повлиявшим на общественные настроения, было нападение молодых мусульман на израильских полицейских. Они бросались в правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью неподалеку от Шхемских ворот. 

Результатом всех этих событий стали волнения ультраправой еврейской молодежи, протестующей против участившихся случаев насилия в отношении жителей города Иерусалима со стороны их арабских соседей.

На протяжении прошлой недели представители группировки «Лехава» нападали на арабских жителей Старого Иерусалима и публиковали уже свои видеоролики избиений людей, сопровождая их призывами выходить на улицы с оружием ради сохранения национальной чести.

Ответом на это стали лозунги о массовых выступлениях, публикуемые в палестинских соцсетях, где звучали призывы защитить себя от «головорезов-поселенцев».

В результате 22 апреля около тысячи членов организаций «Лехава», «Ла Фамилия» и их сторонников вышли на улицы с протестным маршем, скандируя лозунги «Смерть арабам», «Мы сожжем вашу деревню», «Мы отомстим». Они двигались со стороны площади Сафра в направлении Старого города, при этом нападая на встречающихся палестинцев.

Навстречу им вышли более малочисленные группы арабских жителей, что в результате привело к массовым столкновениям на улицах города.

По данным Красного Креста, в ходе драк пострадали не менее 105 палестинцев и один израильтянин. Почти 20 жителей Иерусалима были госпитализированы. Еще около 50 человек с обеих сторон задержаны полицией, разгонявшей беспорядки.

Палестино-израильский конфликт продолжается, что становится причиной подобного рода инцидентов, в том числе и на улицах священного города авраамических религий. При этом противоборствующие стороны привлекают к разрешению своих разногласий и внешние силы. Ранее Международный уголовный суд (МУС) объявил о начале расследования потенциальных военных преступлений Израиля против палестинцев. Власти еврейского государства со своей стороны отрицают все обвинения.

израиль палестина иерусалим
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