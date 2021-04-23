Как закрытие турецкой криптобиржи поможет Анкаре в борьбе цифровыми финансами

Турецкая криптобиржа Thodex прекратила свою деятельность, а ее гендиректор Фарук Фатих Озер бежал из страны после того, как власти начали расследование о краже сотен миллионов долларов.

Все это происходит на фоне роста популярности цифровых валют и усилий властей по предотвращению их использования.

Почему многие жители Турции предпочитают расплачиваться и хранить деньги в криптовалюте и как власти страны пытаются с этим бороться — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Криптобиржа Thoedex

Стамбульская полиция приступила к обыску в офисах компании Thodex, когда прокурор города дал ход разбирательству о крупных хищениях. По этому делу задержаны уже 62 человека.

Turkey detains 62 people in cryptocurrency trading firm probe - media https://t.co/oG6TOIBuhj pic.twitter.com/351wPH7ait — Reuters (@Reuters) April 23, 2021

Thodex — не самая крупная организация такого рода в стране, однако ее закрытие не позволяет 390 тыс. пользователей вывести оттуда свои активы, что естественным образом повлекло за собой серию юридических жалоб с их стороны.

«В этой области создаются финансовые пирамиды. Турция, несомненно, будет осуществлять регулирование в соответствии со своей экономикой, но также и в связи с глобальными событиями» — заявил Джемиль Эртем, занимающий должность старшего экономического советника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом чиновник подчеркнул важность скорейшего вмешательства в ситуацию со стороны турецкого правительства и взятия крипторынка под контроль с целью его регулирования.

Череда обвинений в мошенничестве, судебных разбирательств и заявлений об ужесточении контроля властей над рынком сопровождает рост цен на цифровые токены на различных криптоплатформах.

Завершение работы Thodex

Незадолго до закрытия, в середине марта, компания Thodex объявила о запуске крупнейшей промоакции. Всем новым пользователям обещали подарки в виде токенов Dogecoins за регистрацию и дополнительные льготы при последующей покупке активов. Всего за месяц таким способом удалось распространить порядка 4 млн криптомонет.

В среду, 21 апреля, администрация стамбульской биржи криптовалют опубликовала сообщение о временной приостановке торгов сроком на пять дней. Отмечалось, что причиной тому стала техническая проблема с транзакциями, якобы возникшая из-за совершившегося некоторое время назад «хакерского инцидента». Владельцы активов компании экстренно попытались вывести оттуда свои финансовые средства.

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"According to the message posted on the Thodex website, transactions have been put on hold while the exchange considers a potential partnership with undisclosed parties."



Turkish Crypto Exchange Goes Offline, CEO Missing https://t.co/iS4TibvpfZ — Sisu Within ???????????????????????????????????????? (@sisu_sanity) April 23, 2021

«Произошло сокращение активов Thodex. Когда слишком много пользователей потребовали вернуть свои деньги, компания не смогла их удовлетворить», — описал ситуацию юрист криптобиржи.

При этом Озер не отвечал на звонки и письма клиентов и журналистов. Позже СМИ опубликовали его фото из аэропорта и сообщили, что он покинул родину и теперь находится в Тиране — столице Албании. Адвокат Озера подтвердил отъезд и сообщил, что бизнесмен вернется в Турцию только после того, как платежи всем пользователям будут произведены.

Founder of Turkish cryptocurrency exchange Thodex, Faruk Fatih Ozer — reported to be 27 or 28 years old — has fled to Albania or Thailand with $US2 billion in investor assets. https://t.co/ISY4YTLsdL — Kath (@mopeng) April 23, 2021

В четверг, 22 апреля, торговая платформа опубликовала на своем сайте заявление о том, что криптобиржа не может продолжать дальнейшую деятельность при условии нахождения ее владельца за пределами Турции.

В телефонном интервью агентству Bloomberg гендиректор Thodex заявил, что выехал из страны из-за страха, что дома его либо арестуют, либо убьют.

«С сегодняшнего дня моя единственная цель — погасить свой долг перед вами. В тот день, когда я верну все долги, я приеду на родину и предам себя правосудию», — обратился Фарук Фатих Озер к пользователям биржи.

При этом Фарук Фатих Озер должен своим клиентам порядка 2 млрд долларов.

Криптовалюта в Турции

Массовое распространение криптовалют в Турции было встречено весьма позитивно. Нововведение было хорошо принято обществом, а власти разрешила использование цифровой валюты. В стране даже появились обменники для работы с криптовалютами.

В 2018 году Центробанк Турции создал специальную исследовательскую группу, наблюдающую за рынком криптовалют, и наработки соответствующей базы для правового регулирования данного вопроса. Впрочем, по истечении трех лет в финансовой организации пришли к неутешительным для себя выводам.

В середине апреля 2021 года ЦБ страны выпустил распоряжение о запрете использования криптовалют для покупки товаров и услуг. Постановление вступит в силу с 30 апреля.

«Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги больше нельзя предлагать», — отмечается в постановлении Центрального банка.

Регулятор связывает свое решение с тем обстоятельством, что криптоактивы несут значительные риски. Они не попадают под какие бы то ни было механизмы контроля и регулирования, а их рыночная стоимость чересчур волатильна. Кроме того, из-за анонимности, которую предоставляет цифровая валюта, она может использоваться для незаконной деятельности.

ФБА «Экономика сегодня» /

На данный момент капитализация биткоина — самой популярной в мире криптовалюты — превысила 1,2 трлн долларов. Сейчас, даже после серьезного снижения, стоимость одного биткоина составляет 49,9 тыс. долларов (3,7 млн рублей). Ранее в этом году она была существенно выше, однако действия турецкого ЦБ фактически привели к обрушению его курса.

I don't think bitcoin is finished selling off yet. The measured move of the rising wedge target was 42 K. There is some bullish divergence forming though but there is still lots of room to fall further down. Now is the time to be defensive. pic.twitter.com/DFNGlr3etX — 4 Edge Crypto Trading (@4Edgecrypto) April 23, 2021

Цифровая валюта особенно популярна в Турции на фоне падения курса местной лиры и инфляции. Простые граждане стремятся сохранить свои сбережения в разгар экономического кризиса. Это становится причиной развития национального рынка криптовалют. Последние же решения властей, вероятно, приведут к некоторому оттоку пользователей. Однако многие эксперты считают, что, несмотря на запретные меры, контролировать ситуацию полностью Анкара попросту не сможет. Таким образом, заинтересованные лица продолжат использовать криптовалюту.

«Кошельки могут быть украдены или использованы незаконно без разрешения их владельцев», — предупреждает турецкий Центробанк.

Власти в свою очередь обеспокоены тем, что сбережения граждан оседают на иностранных ресурсах, а не в национальных банках.

При этом центральные банки и иные регулирующие органы боятся цифровой валюты именно из-за отсутствия возможности их контролировать. У них нет механизмов для влияния на эмиссионный центр — выпуск криптовалюты зависит от самой системы, числа ее участников, математических моделей и т. д.

При этом государство не может облагать граждан налогом за проведение транзакций или следить за финансовым положением соотечественников. Экономические условия страны и интересы центральных банков ни на что не влияют.

Скандал с биржей Thodex становится новым поводом для Анкары усилить свой контроль за национальным рынком, в том числе и в сфере цифрового бизнеса. Какими будут шаги турецкого правительства, покажут ближайшие дни.