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Ученые нашли метод, как превратить пластиковые отходы в топливо

Общество
Ученые нашли метод, как превратить пластиковые отходы в топливо
pixabay.com

Вашингтон, 23 апреля. Американские специалисты нашли способ, как можно переработать пластиковые отходы в топливо.

На сегодняшний день в мире переработано лишь 9% от всего когда-либо произведенного мусора, сообщает Planet Today. Около 12% было сожжено, а 79% до сих пор находится на планете. При этом ученые работают не только над тем, как уменьшить зависимость от этих материалов, но и как повторно использовать один из наиболее распространенных типов пластика полиолефин, попутно решая задачу получения дешевого топлива. Одно из недавних исследований было опубликовано в журнале Science Advances.

Ученым из университета Делавэра удалось создать прямой метод преобразования полиолефинов в жидкие топлива, включая дизельное, реактивное и бензин. Новая технология успешнее многих предыдущих способов переработки, поскольку она требует на 50% меньше энергии, чем аналогичные способы, и может выполняться при температуре обычной кухонной духовки.

Некоторые государства продолжают делать «мусорные баки» из других стран. Недавно выяснилось, что итальянские власти вывозят свои бытовые отходы в Тунис.

наука пластик отходы
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