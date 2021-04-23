Шестой юный участник крупного ДТП в Новочеркасске скончался в больнице

Ростов-на-Дону, 23 апреля. Число жертв серьезной аварии в Ростовской области возросло до шести. Последний член компании школьников умер в больнице через неделю после трагедии.

Врачи не смогли спасти жизнь подростка, который попал в больницу после жуткого ДТП. Школьник скончался вслед за пятью товарищами, погибшими на месте происшествия.

На днях сотни жителей Новочеркасска простились с подростками. Вторник был объявлен днем траура — в городе отменили все развлекательные мероприятия и приспустили флаги, сообщал ФАН.