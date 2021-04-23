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Спецназ ССО из Британии и США натаскивает ВСУ для войны с Донбассом

Армия
Спецназ ССО из Британии и США натаскивает ВСУ для войны с Донбассом
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 23 апреля. Страны НАТО с самого начала отправляют в Донбасс инструкторов для тренировок украинских военнослужащих, пишут СМИ.

Информация об участии бойцов британского спецназа SAS и американских Сил специального назначения (ССО) в боях в Донбассе все чаще появляется в публичном поле. Однако Соединенные Штаты, Великобритания, Литва и Канада еще с самого начала вооруженного противостояния на юго-востоке Украины натаскивали солдат ВСУ, о чем недавно рассказала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает «Красная весна».

Лондон и Киев пришли к соглашению о расширении программы тренировок украинских войск под названием ORBITAL. Таким образом силы специальных операций Украины также будут обучаться инструкторами из Великобритании. По словам генерала британской армии Ника Картера, свыше 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли тренировку в войсках Великобритании с момента начала вооруженного противостояния в Донбассе.

Украинский лидер Владимир Зеленский делает ставку на силовое решение ситуации на юго-востоке страны, вооружая до зубов армию государства при помощи НАТО. К примеру, у ВВС Украины имеются беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства, которые управляются посредством спутниковой связи.

Ранее доктор исторических наук Виталий Тепикин назвал заявление украинского адмирала Игоря Кабаненко о якобы возможной «высадке» российского десанта на территории Украины сигналом для НАТО.

украина сша великобритания донбасс нато инструкторы
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