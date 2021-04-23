Польские СМИ рассказали правду, кто не дал «загнуться» ВС Украины в 2014 году

Варшава, 23 апреля. Польские военные обозреватели рассказали, как изменилась украинская армии со времен 2014 года, когда у нее не было даже тысячи солдат с исправной бронетехникой.

Ретроспективой Вооруженных сил Украины поделилась польское издание Gazeta. По мнению поляков, в 2014 году ВСУ переживали беспрецедентный упадок, когда у Киева не было средств на то, чтобы защитить страны, а армию разъедала изнутри коррупция.

Чуть позже Киев начал закупать у США военную технику и инвестировать средства в собственную военную промышленность, хотя и с привлечением финансов у западных партнеров. В 2019 Украина подписала контракт с турецким производителем беспилотников «Байрактар», итогом стал выпуск по лицензии дронов для нужд пограничников. Однако львиную долю техники ВСУ составляют еще советские боевые машины, жизнь которых пытаются продлить.

«Эта техника с советской родословной, как танки Т-64 или Т-72, но они стали чуть современнее и функционируют. В строю остается еще много постсоветских самолетов, таких как Су-27 или МиГ-29, но это старая техника, срок службы которой подходит к концу», — напомнил польский военный обозреватель.

Однако служба на востоке страны, по словам поляков, для личного состава ВСУ все еще похожа на заграничную операцию. Но благодаря режиму прекращения огня, установленному еще в 2015 году, число жертв конфликта в Донбассе среди солдат уменьшилось.

Накануне издание «Царьград» передало, что в результате взрыв бензовоза загорелась военная база ВСУ в населенном пункте Рубежное.

Ранее опрошенные журналистами украинские военные поделились планами действий ВСУ на случай войны с Россией.