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В правилах дорожного движения появятся штрафы на мелкие дефекты автомобиля

Экономика
В правилах дорожного движения появятся штрафы на мелкие дефекты автомобиля
78.мвд.рф  /  пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Москва, 23 апреля. Новые нормы ГИБДД будут вынуждать автомобилистов тщательно следить за состоянием своих транспортных средств.

Список технических неисправностей будет расширен, поэтому под него попадут значительно больше реальных машин, сообщает издание ОСН. Ожидается, что штраф теперь можно получить за использование зимних покрышек летом, наличие защитной пленки на стеклах фар, а также любые повреждения на бампере и лобовом стекле. Наказание варьируется от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав.

Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов выразил недовольство инициативами ГИБДД.

«По мнению разработчиков регламента, мы все должны ездить на новых автомобилях», — сказал он.

Шкуматов полагает, что скол на стекле или бампере машины не может значительно повлиять на безопасность дорожного движения, поэтому он считает излишними готовящиеся изменения.

Инспекторы ГИБДД ранее рассказали, кого они чаще других останавливают на дороге. Тем временем в РФ внедряют в тестовом режиме систему, которая заставит водителей снижать скорость. Над дорогой поставят электронные табло, на которых будут показывать знаки ограничения, и их соблюдение станет обязательным, пишет «ФедералПресс».

ГИБДД пдд штрафы водители шкуматов синие ведерки
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