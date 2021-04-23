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Суд расторг брак Аланы и Павла Мамаевых

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Суд расторг брак Аланы и Павла Мамаевых
Pr Scr instagram.com  /  @alana_mamaeva

Ростов-на-дону, 23 апреля. Суд в Ростове-на-Дону официально расторг брак Аланы Мамаевой и футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева, об этом сообщила адвокат модели Валентина Перебякина.

Юрист подтвердила, что ростовский суд вынес решение по делу о разводе звездной пары. По словам Перебякиной, вопросы, касающиеся раздела имущества и выплаты алиментов, были урегулированы мирным путем.

Павел Мамаев женился на Алане Хубецовой (девичья фамилия модели) в 2013 году, пишет «СтарХит». В этом браке у них появилась дочь Алиса. До этого звезда была замужем за трехкратным чемпионом мира по боксу Александром Липовым и подарила ему сына.

В семье Мамаевых постоянно происходили скандалы: супруга прощала футболисту частые походы по ресторанам, пьяные выходки и измены. Алана также ждала Мамаева из тюрьмы, куда он попал после драки в одном из московских кафе. После всех бед, которые свалились на модель по вине нерадивого мужа, простить его очередную измену она не смогла.

Футболист изменил супруге с испанской моделью Ирен Гарсия, когда был на футбольных сборах за границей. И если раньше жена футболиста закрывала глаза на его мелкие интрижки, то с появлением иностранки терпение ее лопнуло. Звезда объявила сопернице войну, заявив, что испанка зарабатывает продажей своего тела богатым мужчинам. Она также привела доказательства, что Гарсия оказывает услуги эскорта.

Алана Мамаева Павел Мамаев развод
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