Суд расторг брак Аланы и Павла Мамаевых

Ростов-на-дону, 23 апреля. Суд в Ростове-на-Дону официально расторг брак Аланы Мамаевой и футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева, об этом сообщила адвокат модели Валентина Перебякина.

Юрист подтвердила, что ростовский суд вынес решение по делу о разводе звездной пары. По словам Перебякиной, вопросы, касающиеся раздела имущества и выплаты алиментов, были урегулированы мирным путем.

Павел Мамаев женился на Алане Хубецовой (девичья фамилия модели) в 2013 году, пишет «СтарХит». В этом браке у них появилась дочь Алиса. До этого звезда была замужем за трехкратным чемпионом мира по боксу Александром Липовым и подарила ему сына.

В семье Мамаевых постоянно происходили скандалы: супруга прощала футболисту частые походы по ресторанам, пьяные выходки и измены. Алана также ждала Мамаева из тюрьмы, куда он попал после драки в одном из московских кафе. После всех бед, которые свалились на модель по вине нерадивого мужа, простить его очередную измену она не смогла.

Футболист изменил супруге с испанской моделью Ирен Гарсия, когда был на футбольных сборах за границей. И если раньше жена футболиста закрывала глаза на его мелкие интрижки, то с появлением иностранки терпение ее лопнуло. Звезда объявила сопернице войну, заявив, что испанка зарабатывает продажей своего тела богатым мужчинам. Она также привела доказательства, что Гарсия оказывает услуги эскорта.