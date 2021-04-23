Певица Наталья Ветлицкая рассказала о зверствах бывшего мужа

Москва, 23 апреля. Звезда девяностых Наталья Ветлицкая с ужасом вспоминает своей первый брак с музыкантом Павлом Смеяном. По словам артистки, он регулярно поднимал на нее руку и даже грозился убить.

Павел Смеян — исполнитель знаменитых песен из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» и рок-оперы «Юноны и Авось». Он был участников первого состава группы «Воскресенье» и даже давал уроки вокала Николаю Караченцову. Коллеги музыканта за годы работы с ним уже свыклись с его сложным характером, но они не подозревали, какие зверства Смеян творил дома.

Наталья Ветлицкая вспоминает три года брака с музыкантом как кошмарный сон. По словам певицы, супруг морально унижал ее, поднимал на нее руку и даже угрожал убийством.

«Это был очень сложный и очень тяжелый человек, раненый — и в связи с этим очень обозленный, закомплексованный. Там было всего «очень» в высокой степени. Для меня это тяжелый опыт, учитывая то, что я тогда была неопытным ребенком», — призналась Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!».

Так, однажды музыкант ворвался в квартиру родителей певицы с оружием и пригрозил застрелить всех, если жена не поедет вместе с ним домой. Когда Ветлицкая решила подать на развод, то едва не поплатилась жизнью: перебрав с выпивкой, Смеян накинулся на артистку.

«Он сказал: «Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью». Типа «не досталась мне, так не доставайся же никому». Повалил на пол, сел сверху и начал душить — следы до сих пор остались», — цитирует артистку «СтарХит».

Больше всего Ветлицкую шокировала реакция знакомых. По ее словам, они были настолько очарованы талантом Смеяна, что ни разу не заступились за нее. Позже музыкант просил прощения у экс-супруги, пишет портал «Дни.ру».

Ранее телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что нанести побои певице Валентине Легкоступовой могла ее дочь Анэтта Бриль, когда везла мать в больницу.