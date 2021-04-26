Четыре новых модели АвтоВАЗа обсудят ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 26 апреля. В понедельник, 26 апреля, в 13:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию, посвященную выпуску новых моделей АвтоВАЗа и дальнейшей судьбе популярных у россиян Lada Granta и Lada Vesta.

В середине апреля президент автозавода Ив Каракатзанис объявил о выпуске новых моделей до 2025 года. Известно, что в планах у АвтоВАЗа — объединение Lada с румынской маркой Dacia. В ближайшие четыре года завод также перестанет выпускать Lada Granta и Lada Vesta.

В рамках пресс-конференции главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков вместе с автоблогерами Денисом Михеевым и Артемом Павловым (YouTube-канал) обсудят будущие модели АвтоВАЗа. Гости эфира также порассуждают, смогут ли новые модели заменить полюбившиеся россиянам «Гранты» и «Весты».

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и «Экономика сегодня» приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Телефон: +7 960 24 38 894

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