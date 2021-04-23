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Сосновский: Навальному надоело прятаться с курицей по углам

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 20:07
Общество
Сосновский: Навальному надоело прятаться с курицей по углам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, объявленную им 31 марта 2021 года, сообщается на его странице в Instagram. Главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал решение основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

По его словам, подобный исход всей этой истории с голоданием Навального был достаточно предсказуем. Эксперт не исключил, что заключенный вполне мог устать от продолжительной симуляции недоедания или попросту разочаровался в бесперспективности подобного метода привлечения внимания к себе. Он добавил, что соответствующую установку могли дать ему западные кураторы.

«Голодовки подобных Навальному типажей прекращаются обычно по нескольким причинам. Первое — надоело по углам с курицей прятаться. Второе — никто так и не оценил. И третье — дали команду извне. Что касается Навального, то тут, вероятно, все три фактора сработали», — отметил политолог.

Сосновский: Навальному надоело прятаться с курицей по углам
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Собеседник Федерального агентства новостей предположил, что основатель ФБК1, скорее всего, пойдет по стопам украинского режиссера Олега Сенцова и депутата Верховной рады Надежды Савченко, которые в свое время также объявляли голодовку, чтобы заручиться поддержкой сочувствующих.

«Здесь еще важно, что же будет дальше. Если судить по Сенцову и Савченко, то обычно все идет по одному сценарию — сначала «умирают», потом «воскресают», потом «мучаются», «голодают», затем прекращают голодовку, ну и в итоге России предлагают обменять на кого-то. Можно не сомневаться, что в случае с Навальным этот алгоритм будет сохранен», — заключил Александр Сосновский.

Ранее блогер Илиас Меркури в интервью для ФАН объяснил прекращение голодовки Навального «феноменальной трусостью». Политолог осудил основателя ФБК за то, что он вместе со своими соратниками обманывал немногочисленных сторонников, манипулируя на теме собственного здоровья.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

россия навальный фбк сосновский
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