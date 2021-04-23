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Власти Зимбабве оправдали пандемией разрешение охоты на редких слонов

Весь мир
Власти Зимбабве оправдали пандемией разрешение охоты на редких слонов
wikipedia.org  /  Amoghavarsha JS/CC BY-SA 3.0

Хараре, 23 апреля. Власти Зимбабве продадут лицензии на отстрел полутысячи слонов редкого вида. Соответствующее решение правительство оправдывает пандемией COVID-19.

Представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво заявил, что в стране значительно снизились доходы. До закрытия границ туризм приносил в казну внушительные суммы, но изоляция лишила африканское государство источника дохода.

«Мы располагаем примерно 25 миллионами долларов США. Эти средства частично заработаны спортивной охотой. Но сейчас туризм прекратился из-за коронавируса», — уточнил он.

Однако аргументы властей выглядят слабо, если учитывать, что несколько недель назад лесного и саванного слонов объявили находящимися под угрозой уничтожения видами. На это обратили внимание защитники окружающей среды.

Центр управления природными ресурсами высказался против отстрела животных и назвал продажу лицензий на их убийство ужасным решением.

«Мы осуждаем трофейную охоту. Она разжигает конфликт между человеком и природой», — заявил пресс-секретарь организации Симисо Млеву.

Он подчеркнул, что власти подвергают опасности население страны. Слоны — одни из умнейших животных в мире. Нельзя исключать, что те из них, кто переживет охоту, начнут мстить.

Многие обитатели дикой африканской природы находятся под угрозой вымирания. Причиной катастрофы стали жадность и деятельность человека. В Уганде конфликт между людьми спровоцировал закрытие заповедника для белых носорогов, которые также считаются исчезающим видом. На охраняемой территории обитает всего 33 особи. Пока неизвестно, куда переселят животных и как это скажется на их популяции.

африка зимбабве
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