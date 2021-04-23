Поклонская позировала с Асмус перед открытием ММКФ

Москва, 23 апреля. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала в Instagram снимок с актрисой Кристиной Асмус перед открытием 43-го Московского кинофестиваля (ММКФ).

Российский политик Наталья Поклонская для выхода в свет выбрала нежное голубое платье с металлическим эффектом и подчеркнула тонкую талию красивым ремнем в тон. Все дамские мелочи она спрятала в аккуратный розовый клатч.

А звезда фильмов «Текст» и «Китобой» Асмус позировала для фото в черном платье-бюстье с пышной юбкой. Артистка сделала более выразительный макияж по сравнению со сдержанным «мейкапом» экс-прокурора.

«С прекрасной Кристиной Асмус перед открытием кинофестиваля», — написала Поклонская.

Поклонникам понравился образ Поклонской, они осыпали политика комплиментами, а в адрес Асмус почему-то сыпались одни колкости. Фолловеры припомнили ей провокационные съемки для фильма «Текст».

«Зачем с бесстыжей фоткаться?» — спросил пользователь. «Кристина Асмус с прекрасной Натальей Поклонской. Так вернее», — заметил подписчик.

Многие гости ММКФ позировали на красной дорожке в шикарных платьях. Среди них была звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова и немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли.