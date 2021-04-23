Сочи в мае ожидает на 25% больше туристов, чем в прошлом году

Сочи, 23 апреля. Турпоток в Сочи на майские праздники в 2021 году превысит этот показатель 2019 года на 25%. Такую информацию предоставили в администрации города.

Порядка 150 тыс. путешественников посетили Сочи на майские праздники в 2019 году. Годом позже городские отели закрылись из-за пандемии коронавируса. В 2021 году сочинские курорты ожидают около 200 тыс. туристов в первой декаде мая, следует из сообщения.

Администрация города провела большую работу по благоустройству пляжей к туристическому сезону. Новая уличная мебель, фонарные столбы и многие другие объекты появились на пляжах. Сочи планирует встретить более четырех миллионов путешественников в период с мая по сентябрь.