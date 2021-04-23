Власти Кипра с 26 апреля введут жесткий карантин в стране

Никосия, 23 апреля. Местные власти заявили о введении комендантского часа на территории Кипра. Такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Решение огласил министр здравоохранения страны Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации. С 26 апреля по 9 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление.

Церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (рестораны, таверны, кафе, пабы, закусочные и бары) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.

Жесткий карантин отражается, прежде всего, на экономических составляющих страны. Недавно локдаун в Киеве привел к транспортному коллапсу в столице Украины.