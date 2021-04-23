Новак сказал, когда достроят газопровод «Северный поток — 2»

Москва, 23 апреля. Строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» будут закончены в текущем году, такую оценку высказал вице-премьер России Александр Новак.

Новак не стал называть более конкретную дату окончания стройки. За ответом на данный вопрос он отправил журналистов к компании Nord Stream 2 AG. Об этом пишет ТАСС в своем материале.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», — сказал он.

Глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный говорил на встрече с немецкими депутатами, что РФ может достроить «Северный поток — 2» и пустить первые партии газа в Германию уже летом 2021 года. На данный момент для готовности проекта требуется проложить еще 120 км труб. Суммарная максимальная скорость, с которой российские баржи укладывают трубы газопровода, составляет 6 км в день.

Бывший американский посол в Польше Дэниел Фрид тем временем изложил свой сценарий остановки проекта «СП-2». Если бы немцы обратились к полякам, украинцам и другим народам, которым РФ будет поставлять газ, вместе они бы смогли оказаться давление на Кремль, приводит его мнение INFOX.