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Новак сказал, когда достроят газопровод «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 19:37
Экономика
Новак сказал, когда достроят газопровод «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 апреля. Строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» будут закончены в текущем году, такую оценку высказал вице-премьер России Александр Новак.

Новак не стал называть более конкретную дату окончания стройки. За ответом на данный вопрос он отправил журналистов к компании Nord Stream 2 AG. Об этом пишет ТАСС в своем материале.

«В этом году это будет, но точную дату лучше сами строители скажут», — сказал он.

Глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный говорил на встрече с немецкими депутатами, что РФ может достроить «Северный поток — 2» и пустить первые партии газа в Германию уже летом 2021 года. На данный момент для готовности проекта требуется проложить еще 120 км труб. Суммарная максимальная скорость, с которой российские баржи укладывают трубы газопровода, составляет 6 км в день.

Бывший американский посол в Польше Дэниел Фрид тем временем изложил свой сценарий остановки проекта «СП-2». Если бы немцы обратились к полякам, украинцам и другим народам, которым РФ будет поставлять газ, вместе они бы смогли оказаться давление на Кремль, приводит его мнение INFOX.

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