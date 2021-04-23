Уганда назвала выплату репараций ДРК угрозой для экономики

Кампала, 23 апреля. Уганда считает, что размер репараций, озвученный Демократической Республикой Конго, угрожает ее экономике. Власти африканской страны сообщили об этом в Международный суд ООН в четверг, 22 апреля.

ДРК настаивает, чтобы соседнее государство выплатило 13 миллиардов долларов США за участие в конфликтах на территории провинции Итури. Однако Уганда считает, что озвученная сумма чрезвычайно велика.

Конголезские представители в понедельник, 19 апреля, озвучили в суде свои требования. Киншаса считает 4,3 миллиарда долларов США справедливой компенсацией за жертв конфликта 1998–2003 годов. Кроме того, Кампала должна заплатить 5,7 миллиарда долларов США за макроэкономический ущерб и 2,7 миллиарда долларов США — за природный. Меньше всего ДРК просит за потерю природных ресурсов — 700 миллионов долларов США.

Демократическая Республика Конго и Уганда впервые встретились в суде в 1999 году. Только спустя шесть лет, в 2005-м, МС обвинил Кампалу в нарушении международного права, когда они оккупировали часть Итури и поддержали вооруженные группировки в этом регионе. При этом ДРК признали виновной в нападении на посольство Уганды в Киншасе. Тогда стороны конфликта обязали самостоятельно вести переговоры и решить возникшие разногласия.

Однако в 2015 году конголезцы обратились в ООН с новым иском, заявив, что диалог никак не развивается. В итоге разбираться придется экспертам. Они проведут оценку ущерба и установят справедливую сумму компенсаций. После этого суд проведет слушание и вынесет окончательное решение.

Во Второй конголезской войне, которая началась в 1998 году, Уганда выступила на стороне повстанцев из группировок «Коноголезское объединение за демократию» и «Освободительное движение Конго». Последние боролись против правительства ДРК. Кроме того, угандийские военнослужащие, которые контролировали провинцию Итури, поддержали народность хема и обострили их конфликт с ленду. Столкновения между племенами продолжались до 2007 года.