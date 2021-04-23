Индексы США падали на торгах из-за новостей о планах Байдена повысить налоги

Нью-Йорк, 23 апреля. Ключевые американские индексы снижались в ходе фондовых торгов в четверг на фоне сообщений СМИ о планах президента Соединенных Штатов Джо Байдена увеличить налоги.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 300,45 пункта (0,88%) и остановился на отметке 33 836,86 пункта. Индекс S&P 500 при этом снизился на 32,09 пункта (0,77%) — до уровня 141,33 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 102,46 пункта (0,73%) и достиг отметки 13 847,76 пункта.

Такая реакция со стороны участников рынка была обусловлена статьей агентства Reuters, где со ссылкой на осведомленные источники сообщалось, что Джо Байден планирует увеличить ставку по налогу на прирост капитала с 20% до 39,6% для американских граждан, годовой доход которых составляет миллион долларов или больше.

Сам американский лидер отмечал, что собирается повысить налоги, в том числе для корпораций. Это необходимо для финансирования плана по модернизации инфраструктуры и развития рынка труда.

Вероятность встречи президента России с его американским коллегой Байденом ранее оценила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.