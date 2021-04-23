Премьер Франции считает терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе

Париж, 23 апреля. Нападение и убийство сотрудницы полиции является терактом. Такое заявление сделал премьер Франции Жан Кастекс.

Преступление было совершено в здании полиции в городе Рамбуйе. В прессе и прокуратуре считают, что нападение было спланированным. Надзорное ведомство установило, что злоумышленник изучал распорядок работы полицейского комиссариата. Кроме того, в момент нападения он произнес несколько фраз, что может быть подтверждением террористической атаки.

На стража порядка в холле напал 36-летний уроженец Туниса. Он нанес сотруднице полиции ножом смертельное ранение в шею. Сам злоумышленник получил несколько пуль и скончался в больнице.