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Онищенко оценил продление выходных в период майских праздников в РФ

Онищенко оценил продление выходных в период майских праздников в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 апреля. Увеличение количества выходных в России в мае может положительно отразиться на малом и среднем бизнесе, но существенное влияние на эпидемиологическую обстановку окажет вряд ли.

Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета по образованию и науке, депутат Госдумы и заслуженный врач РФ
Геннадий Онищенко в онлайн-эфире медиацентра «Патриот».

С предложением о продлении выходных изначально выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, объяснив, что это поможет в борьбе с коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин инициативу поддержал. По словам Онищенко, аргумент главного санитарного врача работает, только если речь идет о крупных городах.

«Сегодня это играет роль, но не решает [проблему]. Я бы делал акцент сегодня на вакцинации. У нас есть средство защиты. Понимаете, Владимир Владимирович в своем послании поставил задачу поднять экономику через преференции малому и среднему бизнесу. Сейчас это, в основном, услуги (общепит)», — отметил спикер.

Продолжительные выходные хороши только для предпринимателей, но при условии, что власти не введут новых ограничений и люди смогут пользоваться их услугами, добавил Онищенко.

Он также объяснил, почему выступает против затяжных январских выходных. Депутат констатировал, что граждан «подсели на эти совершенно непонятные то ли каникулы, то ли отпуска» и чревоугодничают. В то же время Европа, для которой главный зимний праздник — Рождество, набирает экономические темпы.

Онищенко вспомнил, что когда-то продление новогодних выходных было своеобразным средством откупа: людям предлагали не работать, но при этом не платили заработную плату, так они получили «непонятно что». Кроме того, россияне полюбили уезжать за границу, добавил представитель Госдумы. Посмотреть полную запись эфира с Онищенко можно на странице Медиагруппы «Патриот» «ВКонтакте» по ссылке.

В марте, говоря о майских событиях, депутат призывал пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто планирует принять участие в акции «Бессмертный полк». В этому году она планируется в обычном формате, и если люди в составе колонны будут привиты, ничего страшного не случится, отмечал парламентарий.

онищенко выходные майские праздники
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