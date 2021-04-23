Киркоров задолжал налоговой службе более 2 миллионов рублей

Москва, 23 апреля. Поп-король Филипп Киркоров попал в список должников Федеральной налоговой службы. Ведомство уже начало два исполнительных производства в отношении артиста.

За компанией ООО «Филипп Киркоров Продакшн», учредителем которой является сам певец, числятся внушительные долги. Артист не платил налоги за фирму, которая в частности занимается организацией его концертов, весь прошлый год.

Как стало известно ФАН, Федеральная служба судебных приставов начала сразу два исполнительных производства по взысканию долгов. Киркоров не оплатил два налога: один в размере 551 094,45 рублей, а второй — 1 548 186,72 рубля. Так, общая сумма задолженности поп-короля составляет более 2 миллионов рублей.

Возможно Киркоров закроет все свои долги в ближайшее время, ведь недавно Мосгорсуд своим решением сэкономил ему 780 тысяч евро. Второй кассационный суд общей юрисдикции освободил певца от крупных выплат в пользу латвийского банка ABLV. Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что это долгожданное событие, которого он добивался много времени.