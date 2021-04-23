Рублев проиграл Синнеру и завершил выступление на турнире в Барселоне

Барселона, 23 апреля. Российский теннисист Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру из Италии в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Испании.

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев впервые с Открытого чемпионата Австралии по теннису не вышел в полуфинал турнира ATP. В матче третьего круга соревнований в Барселоне с призовым фондом более 1,5 миллиона евро россиянин проиграл Яннику Синнеру. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу итальянца. В полуфинале Синнер сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Рублев выиграл у Альберта Рамоса-Виньоласа в матче третьего круга турнира в Барселоне. Матч россиянина и испанца продолжался более двух часов.