Вандалы под Томском разгромили памятник павшим воинам

Томск, 23 апреля. Хулиганы разгромили памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино. Полиция ищет злоумышленников.

Из-за действий вандалов одна из плит монумента упала и раскололась на две части. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемых.

Глава Томского района Александр Терещенко прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что администрация сделает все возможное, чтобы в ближайшее время восстановить мемориал.

ФАН сообщал, что малолетние вандалы осквернили портреты ветеранов ВОВ в Приамурье.