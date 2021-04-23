Вандалы под Томском разгромили памятник павшим воинам

Томск, 23 апреля. Хулиганы разгромили памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино. Полиция ищет злоумышленников.
Из-за действий вандалов одна из плит монумента упала и раскололась на две части. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемых.
Глава Томского района Александр Терещенко прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что администрация сделает все возможное, чтобы в ближайшее время восстановить мемориал.
ФАН сообщал, что малолетние вандалы осквернили портреты ветеранов ВОВ в Приамурье.