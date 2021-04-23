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Виктория Боня рассмешила подписчиков видео танца с мужчиной на каблуках

Шоу-бизнес
Виктория Боня рассмешила подписчиков видео танца с мужчиной на каблуках
instagram.com  /  @victoriabonya

Мале, 23 апреля. Экс-участница «Дома-2», бизнесвумен и блогер Виктория Боня устроила зажигательные танцы на Мальдивских островах в компании своих друзей — айтишника Марко и модели Николь.

Виктория Боня похвасталась перед подписчиками, что весело проводит время. Она опубликовала видео в Instagram, на котором все участники ролика танцуют в туфлях на шпильке.

«У нас уже традиция с Марко. Танцы на каблуках там, где они проваливаются между досок. Марко станцевал лучше всех. Даже не претендую!» — написала телезвезда.

Для ролика Боня выбрала яркий комплект цвета зеленого лайма, Николь танцевала в белом платье, а Марко надел белую рубашку, синие трусы и лодочки цвета фуксии. Публикация всего за день набрала более 1 млн просмотров. Фанатов рассмешил танец мужчины на каблуках.

«Марко просто зажигалка, классно двигается», — пошутила пользовательница.

«Ну почему когда мужики каблуки надевают, то у них сразу ноги такие красивые?» — поинтересовалась подписчица.

«Парень ловкач просто, это ж надо так отплясывать», — восхитился фолловер.

Ранее Виктория Боня прокомментировала свое скандальное заявление о вышках 5G, которые, по словам блогера, представляют большую опасность для человека. Звезда уверена, что если продолжит говорить об их вреде, ее «отправят в психушку».

видео мальдивы боня
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