Оперштаб РФ сообщит о количестве рейсов в Египет во второй половине мая

Москва, 23 апреля. Количество рейсов между Россией и курортными городами Египта станет известно во второй половине мая, решение примет оперативный штаб РФ по мониторингу эпидситуации с COVID-19.

Рабочая группа оперштаба выполнила поручение президента России Владимира Путина. Специалисты пришли к выводу о возможности возобновления авиасообщения с Египтом в полном объеме. В том числе речь шла о маршрутах в курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Вопрос о количестве рейсов в эти города будет решен на заседании федерального оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Ведомство планирует озвучить принятое решение во второй половине мая 2021 года.

Президенты России и Арабской Республики Египет Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси достигли договоренности о полноформатном восстановлении авиасообщения между странами в телефонном разговоре в пятницу, 23 апреля. Компетентным службам поручено отработать практические параметры возобновления авиаперелетов.