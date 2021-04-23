Банги, 23 апреля. Восстановление Центральноафриканской Республики — главная задача правительства после разгрома «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Власти и партнеры ЦАР обратили внимание на выращивание кукурузы. Сельское хозяйство остается перспективным сектором, развитие которого должно во многом решить проблему бедности и голода.

Министр экономики и планирования Феликс Молуа посетил пищевой промышленный комплекс компании HUSACA. Его интерес привлекла новая установка для изготовления хлеба из кукурузной муки. Производительность машины составляет 30 тонн ежедневно.

Молуа подчеркнул, что правительство стремится преодолеть недостаток продовольствия, от которого страдает значительная часть населения страны. Перезапуск кукурузного сектора — часть стратегии президента Фостен-Арканжа Туадера.

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Усилия ЦАР поддерживает Африканский банк развития (АБР), который предоставил финансовую поддержку. Кроме того, с Банги сотрудничает Всемирная продовольственная программа ООН.

Организации помогают в реализации программы модернизации производства и переработки кукурузы. Заниматься этим вопросом начали только в 2020 году. Однако уже сейчас заметны некоторые успехи: многие жители республики продают часть урожая и за счет этого обеспечивают семьи.

Исполнительный директор HUSACA Рид Харири поддерживает правительство, которое обратило внимание на кукурузу. Он считает, что эта культура остается одной из основных для ЦАР. Люди не только употребляют ее в пищу, но используют как корм для животных и даже в качестве удобрения.

Харири уверен, что в прошлом причиной низкой урожайности кукурузы стало плохое качество семян и отсутствие удобрений. Работа властей направлена на устранение препятствий и достижение поставленных целей.

Африканская страна годами страдала от многочисленных политических кризисов и вооруженных конфликтов. Сельскохозяйственный сектор переживал значительные потери, что спровоцировало голод и сокращение дохода среди населения. Вооруженные силы ЦАР обеспечивают безопасность государства и дают ему возможность развиваться.

Федеральное агентство новостей /

Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера неоднократно подчеркивал, что второй президентский срок он посвятит восстановлению республики. Глава государства запланировал множество проектов, которые коснутся каждой сферы жизни. Международные партнеры, включая Россию, готовы поддержать эту работу и помочь вывести ЦАР на новый уровень.