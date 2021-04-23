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Ливийский парламентарий призвал военный комитет «5+5» защитить границу с Чадом

Весь мир
Ливийский парламентарий призвал военный комитет «5+5» защитить границу с Чадом
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Тобрук, 23 апреля. Депутат Палаты представителей Ливии Мисбах Дума призвал Совместный военный комитет «5+5» вмешаться, чтобы защитить южную границу страны после гибели президента Чада Идриса Деби.

Парламентарий считает, что сформированный в процессе политического диалога орган должен помочь Ливийской национальной армии в обороне границ на юге государства.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи 21 апреля поручил вооруженным силам обезопасить границы. В последние дни ЛНА повысила степень боевой готовности на юге страны в связи с нестабильностью ситуации в Чаде после смерти президента страны Идриса Деби.

Деби смертельно ранили во время встречи с войсками на передовой в регионе Канем. Национальная армия отражала наступление военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде».

Ситуация обострилась в день голосования за одного из кандидатов в президенты страны — 11 апреля. К 16–17 апреля конфликт перешел в острую фазу.

Власти Чада объявили 18-месячный переходный период после гибели главы государства.

Верховный суд страны объявил результаты электорального процесса в понедельник, 19 апреля, за день до сообщения о смерти Деби. Экс-президент набрал 79,32% голосов при явке 64,81%. Ближайшего к нему кандидата, бывшего премьера Альберта Пахими Падаке поддержали лишь 10,32% граждан. Таким образом, Деби должен был править страной до 2026 года.

ливия чад
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