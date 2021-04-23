Кедми на примере с португальцами объяснил Украине, почему она не нужна в НАТО

Москва, 23 апреля. Содействие США никак не поможет Украине вступить в ряды НАТО, где в ее членстве не заинтересован ни один из участников военного блока.

Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми в интервью для «Украина.ру». По словам эксперта, украинские власти могут не знать, но в Североатлантический альянс невозможно включить страну, которая находится в состоянии гражданской войны или имеет территориальные претензии к соседям. Но Киев продолжает кормить всех сказками о том, что его вот-вот возьмут в НАТО — и все станет хорошо.

«Может быть, укры великие этого не понимают, но португальцы не хотят воевать за нового члена НАТО, потому что у них где-то там, за тысячу километров есть какой-то конфликт, о котором они ничего не слышат. И португальские матери не хотят, чтобы их сыновья пошли умирать за эту Украину», — заметил бывший разведчик.

Он также привел наглядный пример, упомянув, что если в Португалию приедет украинец, который заговорит на родном языке, те примут его за русского. Потому что 80% португальцев даже не в курсе существования Украины и никогда не покажут ее на карте, не говоря уже о том, чтобы идти воевать за нее, как за союзницу по НАТО.

Ранее эксперт перечислил возможные военные сценарии конфликта на Украине. Как указывает издание «Царьград», для Киева существует три варианта развития событий.

В свете резонансного выступления Путина перед Федеральным собранием Кедми призвал киевские власти прислушаться к российскому президенту и не переходить красную черту.