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Губернатор Воробьев рассказал о новых сервисах оплаты ЖКХ в Подмосковье

Экономика
Губернатор Воробьев рассказал о новых сервисах оплаты ЖКХ в Подмосковье
mosreg.ru  /  Пресс-служба Губернатора Московской области, Александр Щемляев

Москва, 23 апреля. Приложение «Умная платежка» облегчает оплату коммунальных услуг и позволяет экономить благодаря кешбэку.

При оплате коммунальных платежей через приложение небольшая их часть будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или покупки по программе «Коммунальный бонус», написал в своем Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает сайт 360tv.ru.

«Как и везде, удобство — это часто цифровое решение. Мы сделали приложение «Умная платежка». Там все видно: тарифы, перерасчеты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии», — рассказал губернатор.

По словам Воробьева, если отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек, то за счет бонусной программы получится экономить несколько тысяч рублей в год. Людей старшего поколения с приложением будут знакомить в клубах проекта «Активное долголетие».

Как снизить коммунальные платежи, ранее рассказала председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

жкх подмосковье воробьев московская область умная платежка
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Все новости / Экономика / Губернатор Воробьев рассказал о новых сервисах оплаты ЖКХ в Подмосковье
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