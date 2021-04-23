Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Экономика
Украинцев к лету ждет вдвойне подорожавший газ
20:04
Политика
Греческий политик назвал «игрой с огнем» провокации Киева у границ России
20:03
Общество
Власти Петербурга установят в городе особый противопожарный режим
20:02
Армия
Ведущий «Время покажет» высмеял публикации украинских СМИ о «победе» ВСУ над Россией
20:01
Общество
На Форуме труда обсудили четырехдневную рабочую неделю и закон о самозанятых
20:01
Общество
Ученые нашли метод, как превратить пластиковые отходы в топливо
20:01
Происшествия
Шестой юный участник крупного ДТП в Новочеркасске скончался в больнице
20:00
Армия
Спецназ ССО из Британии и США натаскивает ВСУ для войны с Донбассом
19:59
Происшествия
Пострадавший во время взрыва бытового газа калининградец скончался в больнице
19:57
Армия
Польские СМИ рассказали правду, кто не дал «загнуться» ВС Украины в 2014 году
19:56
Общество
Беглов принял участие в открытии петербургского пансиона воспитанниц СК РФ
19:55
Общество
Сосновский: Навальному надоело прятаться с курицей по углам
19:54
Весь мир
Власти Зимбабве оправдали пандемией разрешение охоты на редких слонов
19:53
Экономика
В правилах дорожного движения появятся штрафы на мелкие дефекты автомобиля
19:53
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Аланы и Павла Мамаевых
19:52
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая рассказала о зверствах бывшего мужа
19:50
Весь мир
Что признание Байденом геноцида армян в Османской империи даст Пашиняну
19:43
Весь мир
Уганда назвала выплату репараций ДРК угрозой для экономики
19:38
Шоу-бизнес
Поклонская позировала с Асмус перед открытием ММКФ
19:38
Общество
Сочи в мае ожидает на 25% больше туристов, чем в прошлом году
Все новости

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев ляжет под нож хирурга из-за неудачной пластики

Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев ляжет под нож хирурга из-за неудачной пластики
Prt Scr instagram.com  /  @antongusev89

Москва, 23 апреля. Бизнесмен Антон Гусев перенес две неудачные ринопластики, после чего у него начались осложнения. Теперь бывшему участнику телестройки придется снова обратиться к хирургам.

Антон пожаловался, что после ринопластики не мог нормально дышать. Но от дискомфорта, который испытывает бизнесмен, можно избавиться с помощью простейшей процедуры.

«Это хирург накосячил, и что-то у меня неправильно срослось, появились спайки», — пояснил 31-летний предприниматель в интервью изданию «СтарХит».

Супруга Антона Виктория Романец рассказала, что в последнее время ее мужу прописали специальные капли, однако лекарство не помогло. Девушка заверила, что Гусев не хотел ложиться под нож хирурга и это вынужденная мера.

Парень из Ульяновска появился в периметре «Дома-2» в конце 2011 года. Сначала он проявлял внимание к Маргарите Агибаловой, а потом переключился на Оксану Стрункину.

Но в итоге Гусев женился на яркой брюнетке Евгении Феофилактовой, родившей ему сына Даниэля. Их брак продлился недолго, бизнесмен оставил Евгению с сыном ради новой пассии — Виктории Романец. Пара узаконила отношения в 2017 году, однако у них до сих пор нет наследников.

Ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Врачи поставили ей капельницу, но от этого светской львице стало еще хуже.

дом-2 пластика Антон Гусев
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 181262 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 116330 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 105150 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 61897 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 56957 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев ляжет под нож хирурга из-за неудачной пластики
Рейтинг@Mail.ru