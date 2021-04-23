Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев ляжет под нож хирурга из-за неудачной пластики

Москва, 23 апреля. Бизнесмен Антон Гусев перенес две неудачные ринопластики, после чего у него начались осложнения. Теперь бывшему участнику телестройки придется снова обратиться к хирургам.

Антон пожаловался, что после ринопластики не мог нормально дышать. Но от дискомфорта, который испытывает бизнесмен, можно избавиться с помощью простейшей процедуры.

«Это хирург накосячил, и что-то у меня неправильно срослось, появились спайки», — пояснил 31-летний предприниматель в интервью изданию «СтарХит».

Супруга Антона Виктория Романец рассказала, что в последнее время ее мужу прописали специальные капли, однако лекарство не помогло. Девушка заверила, что Гусев не хотел ложиться под нож хирурга и это вынужденная мера.

Парень из Ульяновска появился в периметре «Дома-2» в конце 2011 года. Сначала он проявлял внимание к Маргарите Агибаловой, а потом переключился на Оксану Стрункину.

Но в итоге Гусев женился на яркой брюнетке Евгении Феофилактовой, родившей ему сына Даниэля. Их брак продлился недолго, бизнесмен оставил Евгению с сыном ради новой пассии — Виктории Романец. Пара узаконила отношения в 2017 году, однако у них до сих пор нет наследников.

Ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева перенесла микроинсульт. Врачи поставили ей капельницу, но от этого светской львице стало еще хуже.