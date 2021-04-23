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Онищенко выступил против открытия авиасообщения с Египтом

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 19:15
Общество
Онищенко выступил против открытия авиасообщения с Египтом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 апреля. Отдых в Египте может нанести вред здоровью россиян, заявил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где обсуждался вопрос, как увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет. Журналисты спросили у Геннадия Онищенко, как он оценивает предстоящее восстановление авиасообщения с Египтом.

«Я против этого категорически возражаю. Очень важна и адаптация, это стресс для организма. Это к здоровью никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к пополнению египетской экономики», — объяснил свою позицию депутат.

Геннадий Онищенко предложил активно развивать внутренний туризм. Он напомнил, что россияне могут отдохнуть на курортах Крыма. Что касается поездок за границу, не каждому человеку легко адаптироваться к климату другой страны. Это может иметь негативные последствия для организма, резюмировал Онищенко.

Пока что нет точных дат запуска чартеров из России в Египет, о чем заявил посол этой страны в Москве Ихаб Наср. По словам представителей туристических операторов, запуск чартеров запланирован спустя одну или две недели после активизации авиасообщения.

онищенко египет авиасообщение туризм
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